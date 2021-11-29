"قوى الأمن" توقف شخصاً في علي النهري بجرم سرقة

أوقفت دورية من قوى الأمن الداخلي المدعو "علي.ط." في بلدة علي النهري، وذلك بجرم سرقة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن فصيلة رياق بدأت التحقيق مع الموقوف بناء لإشارة القضاء المُختص.