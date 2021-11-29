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لبنان
الحاج حسن استقبل وفداً من "أكساد".. وهذا ما تمّ الاتفاق عليه
Lebanon 24
29-11-2021
|
12:27
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وفداً من "المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة - أكساد" برئاسة المدير العام للمركز الدكتور نصر الدين العبيد، وشمل البحث تطوير التعاون بين المركز والوزارة وتنظيم الجمعية العمومية لـ"أكساد" في لبنان الربيع العام المقبل، والتي تضم وزراء الزراعة العرب، برئاسة وزير الزراعة اللبناني.
بعد الاجتماع، أكد العبيد "تطوير التعاون بين منظمة أكساد ووزارة الزراعة اللبنانية ومراجعة الأنشطة والأعمال والبرامج التي يتم تنفيذها في لبنان الذي يعتبر من الدول الأساسية التي أسست هذه المنظمة للعمل في المناطق الجافة وشبه الجافة ولوضع خطط وبرامج وأنشطة للمرحلة المقبلة".
وأعلن أنه "تم الاتفاق على تقديم أكثر من 100 ألف غرسة زيتون بشكل عاجل للبنان من الصنفين ذات الإنتاجية العالية الصوراني والقيسي، و50 ألف غرسة أشجار مثمرة، ستوزع من خلال الآليات التي تضعها الوزارة لتوزيعها، والتي تعتبر مهمة جدا في هذا الوقت"، داعيا "الحاج حسن إلى زيارة مقر أكساد للاطلاع على الأنشطة والبرامج والأبحاث العلمية".
الحاج حسن
من جهته، رحب الحاج حسن بـ"وفد مركز أكساد"، وقال: "لا يمكن للمرء عندما يسمع الأفكار التي طرحت من مدير أكساد والفريق المرافق، إلا أن يحدوه الأمل بأن الغد سيكون مشرقا أكثر فأكثر، لأن هذه المنظمة فتحت آفاقا وأبوابا جديدة بالنسبة إلى لبنان منذ سنوات".
أضاف: "إن العمل اليوم هو لتفعيل هذه المشاريع والعمليات التي تستهدف المجتمع بكل فئاته، وتحديدا القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. ونحن في حاجة اليوم إلى المساعدة ووضع خطط وبرامج تكون بالشراكة مع المنظمة".
وأكد "الإفراج في القريب العاجل عن إتفاقية إطار للعمل المشترك بين الوزارة وأكساد"، لافتا إلى "التحضير لاتفاقات إطار مع كل الهيئات المانحة والمؤسسات الدولية التي تريد أن تعمل لتساعد لبنان وصغار المزارعين"، واعدا ب"زيارة أكساد في العاصمة السورية دمشق، حيث المقر الرئيسي من أجل تفعيل العمل"، مؤكدا "حرصه على التميز في العلاقة مع أكساد المبنية على الأخوة والشفافية المطلقة والتفاني في العمل، وهو العنوان الذي تتجه وزارة الزراعة اللبنانية لإعلانه في المرحلة المقبلة".
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