سبع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 668605.

وسجل لبنان سبع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8716