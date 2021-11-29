لبنان

سعر "العدس" يحلّق عالياً في لبنان.. الثمن تجاوز المعقول!

Lebanon 24
29-11-2021 | 13:25
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ما زالت أسعار المواد الغذائية تأخذ مساراً تصاعدياً يوماً بعد يوم، وذلك مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
 
وتبيّن مؤخراً من خلال جولة في بعض متاجر البيع أن كيلو الفول بات بـ38 ألف ليرة. كذلك، أصبح كيلو العدس بـ60 ألف ليرة فيما بلغ ثمن الـ5 كيلو أرز إيطالي 180 ألف ليرة.
 
إذاً، فإنه في ظل فصل الشتاء، فإن اللبناني بات عليه أن يدفع قرابة الـ100 ألف ليرة لإعداد وجبة شوربة تضم العدس والأرز وتكفي ليومٍ واحد، فيما الحد الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة فقط. 
 
 
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