العثور على جثة في بستان بمنطقة الاسود - الخرايب

عُثر على جثة في أحد بساتين منطقة ابو الاسود قرب محطة السيد، الخرايب اداريا، وتبين انها تعود الى شاب فلسطيني.



وبعد كشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبين ان المتوفي كان تعرض الى ذبحة قلبية وما لبث ان فارق الحياة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".