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لبنان
حريقان في خراج بلدتي برقايل والمحمرة
Lebanon 24
29-11-2021
|
14:10
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اندلع حريقان متزامنان، مساء اليوم، الاول في محلة الهدوم في خراج بلدة برقايل والثاني في خراج بلدة الحميرة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وعمل عناصر الدفاع المدني والاهالي على اهماد النار ومنع تمددها الى بساتين الزيتون والمنازل القريبة.
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