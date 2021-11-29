توقيف سارق سيارة بالجرم المشهود في رأس النبع.. هذا ما حصل (صور)

تدخل فوج حرس بيروت أحبط سرقة سيارة في منطقة رأس النبع





أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه "عند الساعة 19:44 من تاريخ 29-11-2021، تم احباط عملية سرقة سيارة في منطقة رأس النبع من نوع شفروليه تحمل اللوحة رقم 617143/ب عائدة لاحدى الشركات الخاصة".

ووفقاً لبيان البلدية، فإنّ "أحد رتباء فوج حرس مدينة بيروت ساعد سكان المنطقة في القاء القبض على السارق بالجرم المشهود خلال محاولته تشغيل محرك السيارة تمهيداً لسرقتها، وهو لبناني يدعى (م.ب) مواليد العام 1986، وقد تم تسليمه الى القوى الأمنية لاجراء المقتضى القانوني".