لبنان

عمليات تفجير ذخائر ستحصل في هذه المناطق.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
29-11-2021 | 15:05
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30/11/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: مروحين، الضهيرة، يارون وعمرا ـــ الجنوب".
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