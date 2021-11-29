عمليات تفجير ذخائر ستحصل في هذه المناطق.. هذا ما أعلنه الجيش

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30/11/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: مروحين، الضهيرة، يارون وعمرا ـــ الجنوب".