لبنان

زورقان اسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
29-11-2021 | 15:14
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 29/ 11/ 2021 بين الساعة 06.08 و 08.44، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 389 مترا.

تتم متابعة موضوع الخرقان بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
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