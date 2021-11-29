زورقان اسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 29/ 11/ 2021 بين الساعة 06.08 و 08.44، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 389 مترا.تتم متابعة موضوع الخرقان بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.