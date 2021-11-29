مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

وسط يوم غضب شهدته البلاد احتجاجا على الاوضاع المعيشية والحياتية والاقتصادية المتردية وقطع الطرق في غاليبة المناطق ، وعلى وقع الاصطفاف الحاد سياسيا يستمر التعويل على المبادرات الخارجية والداخلية..

وفي انتظار حلحلة العقد "القضائية السياسية" تمهيدا لمعاودة جلسات مجلس الوزراء برزت اليوم , "محطة خارجية خليجية " مهمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في العاصمة القطرية حيث التقى امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلبية" لدعوته حضور حدث الفيفا 2021 الرياضي في الدوحة ، وقد أكد أمير قطر خلال لقائه الرئيس عون وقوف بلاده الى جانب لبنان ومساعدته في كل المجالات وإيفاده وزير الخارجية القطري قريبا لتقديم الدعم والمساعدة فيما شدد الرئيس عون على ان الآراء كانت متفقة على أن المرحلة تتطلب وقوف الدول العربية الشقيقة، ودول الخليج خصوصا، الى جانب لبنان خصوصا أن العلاقات اللبنانية - الخليجية كانت دائما ويجب ان تبقى، مبنية على الاخوة المتبادلة، ما يعني وجوب تجاوز أي خلل يصيب هذه العلاقات.

الرئيس عون وفي حديث لمحطة الجزيرة القطرية اشار الى أنه لا يوافق حزب الله بإقالة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.. وفي الشأن المالي لفت الى ان مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي وحاكم المصرف مسوؤل عن المال المفقود..

في الغضون الاهتمام العربي بلبنان عكسه أيضا" ومن برشلونة وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، الذي شدد بعد لقائه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب على أن لبنان يستحق من قياداته ومنا عملا كثيفا" لحمايته من الانزلاق في العوز والفشل وغياب الأفق..

في الداخل وضمن الاتصالات المتلاحقة من اجل بلورة عناصر الحلحلة وبهدف تأمين ظروف لمعاودة انعقاد مجلس الوزراء حصل لقاء على مدى نصف الساعة في عين التينة جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء إيجابية وتناول مجمل التطورات... وفي هذا الاطار لفتت أوساط متابعة للقاء لتلفزيون لبنان أن الرئيس بري طرح افكارا عدة يمكن ان تؤدي الى حلحلة العقد اذا تم الأخذ بها. وجاء اجتماع عين التينة قبل ان يرأس الرئيس ميقاتي في السراي, إجتماع لجنة متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. مع متابعة حكومية للملفات الضاغطة ومنها اطلاق التسجيل على شبكة (دعم) للحماية الاجتماعية ظهر الاربعاء من السراي.

تفاصيل النشرة نبدأها من يوم الغضب حيث أقفلت معظم طرق العاصمة والمناطق والجيش أعاد فتحها ظهرا.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "nbn"

على إيقاع الجوع والألم والمرض والعتمة والبرد وكل ما يندرج من عناوين مقومات العيش ولو بحدها الأدنى ضبطت حركة الشارع.

إحتجاجات وقطع طرقات ونداءات من مواطنين يحترقون في آتون جحيم ويغرقون في بحر تتلاطمه الأزمات يبحثون لاهثين عن طوق نجاة للصعود إلى سفينة الوطن.

سياسيا زيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عين التينة لكن ما لم يدل به ميقاتي افصح عنه النائب طلال إرسلان من عين التينة نفسها حيث لفت إلى أن المبادرة التي تقدم بها الرئيس بري هي مبادرة متكاملة تحمل الكثير من الأمور إذا تم التعاطي معها بإيجابية.

وأضاف إرسلان أن الرئيس ميقاتي سمع هذا الرأي وسوف يعمل على هذا الموضوع بشكل عام.

ومن الدوحة التي يزورها رئيس الجمهورية ميشال عون أكد أميرها الشيخ تميم بن حمد على مساعدة لبنان وأن وزير الخارجية القطري سيزور قريبا لبنان.

وعلى خطوط المواقف المتصلة بالملفات الملحة أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن المجلس النيابي قام بكل ما هو مطلوب منه لناحية إقرار قانون البطاقة التمويلية وإن التأخير جاء نتيجة حجج واهية من قبل المعطلين والمنسحبين من الجلسة النيابية الأخيرة وهؤلاء المعطلون الذين باتوا معروفين من قبل كل اللبنانيين هم الذين عطلوا تصحيح المسار القضائي لا سيما في مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الأخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف والتي تشكل فضيحة.

ولفت المكتب السياسي لحركة أمل بهذا الشأن إلى حالة الإنفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن إستقلالية القضاء وتنظر علنا لمنطق الإستنسابية والتسييس.

فيما أكد من جهة أخرى على ضرورة إنجاز التدقيق الجنائي بأسرع وقت وإجراء الإنتخابات النيابية وفق القانون الذي اقر ورفض تدخل اي طرف في عمل المجلس الدستوري.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"

رئيس الجمهورية في قطر، ورئيس الحكومة في عين التينة، لكن العين في الحقيقة على فيينا. فالزيارة الرئاسية الى قطر مهمة، وهي خطوة اساسية لكن يجب اتباعها بخطوات طالما ان الموقف الخليجي من لبنان على حاله لم يتغير.

والخرق المطلوب تحقيقه، من رئيس الجمهورية ومن سواه، يبدأ باحداث تغيير عميق في الموقف اللبناني ما يسمح للبنان باستعادة علاقاته التاريخية مع الدول الخليجية والعربية .

اما زيارة رئيس الحكومة ولقاؤه رئيس مجلس النواب فهما فعل روتيني في اطار يتقنه ميقاتي هو: تدوير الزوايا.

علما ان هذه السياسة اثبتت عقمها حتى الان.

فتدوير الزوايا لا ينفع مع حزب يريد للامور ان تسير كما يريد هو، والا على الوطن السلام.

ومن لا يصدق فليراجع بتمعن ما حصل امس في انتخابات نقابة اطباء الاسنان.

فعندما تأكد حزب الله ان خسارته مدوية ومدوية جدا زرع الفوضى ومارس السلبطة والبلطجة ما ادى الى الغاء الانتخابات.

فهل من يراهن بعد على ديمقراطية الحزب واعترافه بالاخر؟

قضائيا، لا جديد الا التغريدة اللافتة لرئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث اكد فيها ان هم المسؤولين تدمير القضاء لدفن التحقيق.

وانطلاقا من التغريدة الجنبلاطية اسئلة كثيرة تطرح ابرزها: هل الصفقة التي تردد ان السلطة السياسية تنوي عقدها لتمييع التحقيق العدلي ستمر؟ وماذا سيفعل مجلس النواب بعدما قال القضاء كلمته؟ وهل تجرؤ بعض الكتل النيابية على المشاركة في جلسة هدفها ضرب التحقيق العدلي ونحن على ابواب انتخابات تشريعية ورئاسية حاسمة؟

في هذه الاجواء اللبنانية المحتدمة بدأت في فيينا الجولة السابعة من المحادثات الدولية الهادفة الى احياء الاتفاق النووي الايراني لعام 2015.

وفي التقييم فان الحظوظ متساوية بين النجاح والفشل، علما ان للفشل تداعيات سلبية كثيرة على الاستقرار في المنطقة وعلى الوضع في لبنان.

وهو وضع بات على حافة الانهيار في ظل حكومة لا تجتمع ، ومجلس نواب لا يفكر الا كيف ينقذ بعض اعضائه من احكام العدالة.

لذلك ايها اللبنانيون، عندما تأتي ساعة الاقتراع والتصويت اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"

هذه المرة، لا حاجة إلى توضيح وشرح وتفسير، قالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر قناة الجزيرة: "سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى".

لكن الأولوية، وبالتزامن، هي للإنتخابات النيابية، والأنظار إلى ما سيقرره المجلس الدستوري ليبنى على الشيء مقتضاه ولتنطلق صفارة الاستعداد لهذه الإنتخابات التي تبدو وكأنها الأهم منذ ما بعد الطائف.

في غضون ذلك، تستمر قراءات ما حصل في انتخابات الصيادلة وأطباء الأسنان، فهل يكون ما حصل بروفا لما يمكن أن يحصل سواء حصلت الانتخابات في آذار أو في أيار؟

في الموازاة، حركة أمل مصرة على إجراء الانتخابات وفق ما حدد القانون، فقالت في بيان لها: "ضرورة الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أقر ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري.

وفي تبن لما طالب به حاكم مصرف لبنان لجهة وضع حد للتلاعب بالدولار، طالبت حركة أمل الاجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار، وأن المطلوب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف.

في ملف كورونا، حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن السلالة أو - ميكرون المتحورة من فيروس كورونا تشكل خطرا عالميا "مرتفعا للغاية" مع تسجيل المزيد من الدول حالات إصابة، وقال خبير في الأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، حيث اكتشف المتحور، إن أو-ميكرون يبدو أسرع انتشارا من المتحورات السابقة بما في ذلك بين المحصنين سواء بالتطعيم أو بإصابة سابقة بكوفيد-19.

وقال العالم ريتشارد هاتشيت إن ظهور أو-ميكرون حقق توقعات بأن انتشار الفيروس في المناطق الأقل تلقيا للتطعيمات سيسرع تطوره.

وحصل أقل من 25 بالمئة فقط من السكان في بوتسوانا وجنوب أفريقيا على التطعيمات الكاملة.

في الملف النووي الإيراني معاودة للمفاوضات في فيينا، يقول دبلوماسيون غربيون إن فريق التفاوض الإيراني الجديد حدد مطالب يرى دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون أنها غير واقعية.

في المقابل، يكشف مسؤول إيراني قريب من المحادثات ما تريده طهران، فيقول "مطالبنا واضحة".

الأطراف الأخرى، لا سيما الأمريكيون، يجب أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون إحياء الاتفاق أم لا.

هم تخلوا عن الاتفاق وعليهم العودة إليه ورفع جميع العقوبات".

إذا، طهران تشترط رفع العقوبات وإلا لا تفاهم.

البداية بالعودة إلى ملفات الداخل، والبدء بملف الانتخابات.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"

الطرق السياسية غير سالكة الى الآن، كحال الطرق المتقطعة باوجاع الفقراء والمعذبين، وبعض المستثمرين السياسيين.

وفيما كانت الرسائل الرئاسية عبر الاثير من الدوحة ، كانت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عين التينة افتتاحية نشاطه المحلي بعد عودته من روما.

وعود على بدء فان الوعد الميقاتي بالحل لم ير النور، رغم تعميده خلال اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا يوم الاستقلال ، فعاد الحديث عن مسارات اخرى عسى ان تحقق اختراقا ما، ولعل البحث في جلسة نيابية لحسم قضية محاكمة الوزراء والرؤساء امام المجلس افضل الممكن لولا النصاب المفقود والمتعذر تأمينه سياسيا الى الآن كما قالت مصادر متابعة للمنار.

في متابعات زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى قطر ولقائه امير البلاد الشيخ تميم بن حمد، فان ابرز الكلام دعوة القطريين للاستثمار في لبنان والعودة على خطوط الطاقة والكهرباء، وحديث للرئيس عون الى الاعلام القطري تناول السجال الداخلي وأكد انه لن يبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الا اذا طلب منه مجلس النواب ذلك..

في جلسات فيينا النووية اشعاعات ايرانية سياسية حددت ضوابط للطموحات الغربية، فنافذة التفاوض ليست مفتوحة الى الابد كما قال وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، ولا مفاوضات باي ملف خارج اطار بنود الاتفاق الذي خرقه الاميركيون والموقع عام الفين وخمسة عشر.

اما الف باء التفاوض فهو رفع كامل العقوبات الاميركية كما يؤكد الايرانيون..

وفيما الاسرائيليون عند دوامة الاحباط الامني والعويل السياسي، فان واقع المسؤولين الصهاينة هو شبه الاستسلام الى مسارات الامور التي تعتبر انتكاسة كبرى لكيانهم ..

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"

قبل أن تنطلق فعاليات كأس العرب لكرة القدم في قطر سجل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هدف التعادل بالتمديد وبرفع الأيدي ، ففي تصريح معجل مكرر بين الجزيرة والراية القطرية قال عون: بالنسبة إلي التمديد غير وارد ، ثم استتبعت هذه العبارة بجملة تؤسس لمستقبل واعد عندما قال: سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي، ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى فمن سيرفع يده؟ وأي كتلة ستعزم عليه البقاء؟ لن يكون لرئيس الجمهورية من عون نيابي سوى الرئيس نبيه بري وهناك تبرم الصفقة والتعادل بصيغة مشروع: "مددلي تمددلك".

يبقى مجلس النواب على ما هو عليه تطير الانتخابات النيابية ، ويعلن يوم الحداد الرئاسي تتويجا بميشال عون رئيسا ثالثا ممدا له بعد الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود بطلب سوري ، لكن هذه الصفقة لن تتم "ولعا" من بري بشخص ونجاح تجربة ميشال عون الرئاسية ، ولا قناعة منه بمساره الجهمني بل ستأتي وفق حزمة شروط أولها تجديد شباب المجلس ورئيسه ، وثانيها المستعجل هو التفاوض على أول الغيث النيابي في خفض صلاحيات المحقق العدلي طارق البيطار، بحيث يعفى بموجب قرار نيابي من المس بهيبة الوزراء ، وتحال فتاواهم إلى المجلس الأعلى.

وفي خلال زيارته دولة قطر التقى الرئيس عون الأمير تميم بن حمد آل ثاني الذي أعلن وقوف بلاده إلى جانب لبنان واستعدادها لمساعدته في كل المجالات ، ولفت إلى أنه سيوفد وزير الخارجية القطري قريبا لتقديم الدعم والمساعدة ، لكن كيف سيترجم هذا الدعم في ظل تبخر الحكومة واكتفائها بتصريف الاعمال؟

حتى الساعة يقول رئيس الجمهورية إنه لا يوافق حزب الله على إقالة البيطار في قضية مرفأ بيروت ، فيما تجري في عين التينة عمليات تدوير زوايا بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الذي تلقى شهادة حسن سير وسلوك في التدوير والفرز من النائب طلال أرسلان اليوم ، فكيف سيأتي الحل وعلى حساب من؟ تلك نقاط لا تزال في جيب الثنائي الشيعي الذي يمسك بقرار تعطيل الحكومة من خلال إصراره على قبع قاضي التحقيق شرطا لاستئناف أعمال مجلس الوزراء ، علما أن لا صلاحيات للحكومة في إقالة القضاة ، ولم يواز الثنائي بين وجع الناس وارتفاع الدولار من جهة و شرطه عزل قاضي التحقيق من الجهة المقابلة ، فهل من فتوى شرعية لدعوة الثنائي الى وقف التعطيل رحمة بالناس؟ وهل لهذا الثنائي أن يحمل نفسه تراكم فشل العهد في وقف النبض الحكومي في آخر سنة رئاسية بلغنا فيها الانهيار الشامل؟

فالعهد من جهته ما زال متيقنا أن "ال ما خلونا" كانت سببا للنزيف الرئاسي ، وقد حاضر جبران باسيل بالأمس في عهد فكك المنظمومة وفي حاكم مصرف كان سبب هذا الانهيار بعد تثبيت الليرة وجعل الفوائد بنسبة اثنين وأربعين في المئة ، وقال إن الازمة من أوائل التسعينيات فإذا كان جبران يعلم منذ عام تسعين هذه المكيدة والتحايل ، وتثبت السعر ورفع الفائدة فلماذا مدد لرياض سلامة حاكمية جديدة وباقتراح من الرئيس ميشال عون ومن خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من أيار الفين وسبعة عشر ، فجاء التجديد بالإجماع لسلامة ولولاية من ست سنوات جبران فكك المنظومة ومن ضمنها منظومة متفجرة في معراب بعدما قضم مكاسبها منفردا وترك لسمير جعجع فتات الاتفاق المخالف للاعراف والمبادئ.

وعلى انقاض اتفاقيات مهزومة في لبنان وعلى مر تواريخه اتفاق بدأ يجدد نفسه من فيينا حيث عقدت اليوم الجلسة الاولى من التفاوض النووي بين ايران والدول الكبرى فمن قصر كوبورغ بالعاصمة النمساوية لاح أول الايام المخصبة بالايجابية وصدرت مواقف عن الاتحاد الاوروبي وايران وروسيا تؤكد أن الاطراف المتحاورة باتت اقرب الى إعلان الاتفاق

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون" او تي في"

في بيروت، أحداث شعبية وسياسية لا جديد بارزا فيها. أما في الدوحة، فحدث استقطب كل الانظار، من خلال الزيارة التي قام بها لدولة قطر، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

الأحداث الشعبية والسياسية في بيروت، اختصرتها عمليات قطع الطرق المتنقلة، والمشاورات الساعية إلى اعادة تفعيل مجلس الوزراء، التي لم تحقق تقدما ملموسا حتى الساعة.

أما حدث الدوحة، فمحوره تأكيد من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان بلاده تقف الى جانب لبنان، وهي مستعدة للاستثمار فيه بعد انجاز القوانين المناسبة، مؤكدا في الوقت نفسه الرغبة في العمل مع لبنان على تجاوز الظروف الراهنة، ومشيرا إلى أنه سوف يوفد وزير الخارجية القطرية الى بيروت في الفترة المقبلة. وأعرب الأمير تميم للرئيس عون عن امله في ان تجد الازمة القائمة بين لبنان وعدد من دول الخليج حلولا في القريب العاجل.

أما الرئيس عون، فرحب بأي استثمار تقوم به قطر لتنفيذ مشاريع انمائية في مجالات الطاقة والكهرباء والقطاع المصرفي وغيرها، وإذ عرض للظروف التي يمر بها لبنان، لفت الى انها نتيجة تراكمات تجمعت منذ سنوات، بالاضافة الى سياسات اقتصادية خاطئة تم اعتمادها، كاشفا أن الجهود قائمة حاليا لوضع برنامج للنهوض الاقتصادي سوف يعرض على صندوق النقد الدولي لاطلاق ورشة عمل متعددة الوجوه.

وتناول البحث بين الأمير تميم والرئيس عون مواضيع عدة، منها اعادة تأهيل مرفأ بيروت وتأمين الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال النفط والغاز. ومن تفاصيل الزيارة الرئاسية لقطر والمواقف المرافقة لها، نبدأ نشرة الاخبار.