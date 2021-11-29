قرَّرت عاصمة قريبة، آخذة بالتعافي، التدخل لترتيب وضع حلفائها في لبنان في المرحلة المقبلة، عبر الشخصيات اللصيقة بها تاريخياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)