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Lebanon 24
29-11-2021 | 17:00
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قرَّرت عاصمة قريبة، آخذة بالتعافي، التدخل لترتيب وضع حلفائها في لبنان في المرحلة المقبلة، عبر الشخصيات اللصيقة بها تاريخياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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