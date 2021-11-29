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Lebanon 24
29-11-2021 | 17:15
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قرّر طرفان وقف الحملات غداة انفجار الخلاف بينهما بعد الاشتباك الذي أدى إلى إلغاء انتخابات نقابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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