لبنان

ترشيح الرموز النافرة

Lebanon 24
29-11-2021 | 17:19
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تواجه قوى وأحزاب في 8 آذار مشكلة ترشيح الرموز النافرة في الانتخابات النيابية المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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