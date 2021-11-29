لبنان

الدوحة وسيط لحلّ الخلاف مع الخليج

Lebanon 24
29-11-2021 | 17:29
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كشفت معلومات "السياسة" الكويتية أن "الجانب اللبناني تمنّى على القيادة القطرية أن تتوسط لدى الدول الخليجية الأربع، من أجل إعادة وصل ما انقطع معها، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية على الأزمة الراهنة على وضع لبنان الاقتصادي والحياتي. وفيما لم تعد الدوحة بشيء في ما يتصل بهذا الموضوع، علما بأن الأزمة اللبنانية الخليجية، ستكون على جدول أعمال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
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