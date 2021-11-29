اثنين الغضب يشلّ لبنان: تظاهرات وقطع طرق

كشفت مصادر الثوار لـ"السياسة" الكويتية أن "التحركات الشعبية ستتوسع لتشمل كل المناطق وعلى نحو غير مسبوق، بعدما بلغت الأمور حداً لا يمكن السكوت عنه".

(السياسة الكويتية)