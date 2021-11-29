لبنان

اثنين الغضب يشلّ لبنان: تظاهرات وقطع طرق

Lebanon 24
29-11-2021 | 17:34
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كشفت مصادر الثوار لـ"السياسة" الكويتية أن "التحركات الشعبية ستتوسع لتشمل كل المناطق وعلى نحو غير مسبوق، بعدما بلغت الأمور حداً لا يمكن السكوت عنه".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
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