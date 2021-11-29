"عروض مُغرية" لرئيس الجمهورية: دورة الـ 94... فالتحالف واقتراع المنتشرين؟

كتبت جويل بو يونس في "الديار": كشف بعض زوار عين التينة انهم سمعوا من الرئيس بري ان رئيس الجمهورية وعده بالسير بحل ما، امّا عبر حل قضائي يقضي بان تصدر الهيئة العامة لمحكمة التمييز لاتخاذ قرار يقضي باحالة الرؤساء والنواب والوزراء الى المجلس الاعلى لمحكامة الرؤساء، او عبر احالة الملف الى مجلس النواب، مقابل وعود قدمها بري للرئيس عون اولها «السير بترقية ضباط دورة الـ 94 التي يطلق عنها بري «دورة عون»، اضافة الى الحديث عن تحالف انتخابي كالسابق باستثناء مناطق كالبقاع الغربي وجزين. كما قيل ان بري وعد الرئيس عون باعادة تصويب الامور بقانون الانتخاب لجهة ان يقترع المنتشرون للنواب الـ 6 اي للدائرة الـ 16، الا ان رئيس الجمهورية لم يبادر بعد لترجمة ما وعد به، علما ان مصادر مقربة من الرئيس عون نفت نفيا قاطعا هذه الرواية، واكدت الا شيء من هذا القبيل!