لبنان

درويش عن لقاء بري- ميقاتي: لم نصل بعد الى الحلول المطلوبة

Lebanon 24
29-11-2021 | 23:18
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أوضح عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية ان "زيارة ميقاتي الى عين التينة تندرج ضمن اطار التشاور مع بري في الموضوع الحكومي"، لافتا الى "وجود تعقيدات على المستوى الداخلي ما زالت قائمة بانتظار عودة الرئيس عون من قطر من أجل التفاهم على حلها، وهي بمجملها تعقيدات داخلية أكانت بتفاصيل معينة بهدف ايجاد حلول لها يؤمل منها ان تعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء".

وقال درويش: "حتى اللحظة ما زالت الأمور في منحى تشاوري داخلي ولم تصل بعد الى الحلول المطلوبة"، معتبرا ان "مشهدية نزول الناس الى الشارع وقطع الطرقات ورفع الصوت ضد الغلاء تؤكد على ضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت"، آملاً أن "تتبلور الأمور اكثر بعد عودة الرئيس عون من الخارج، فالرؤساء الثلاثة معنيون بالتكافل والتضامن بحل الازمة وايجاد المخارج التي تسمح بتفعيل عمل الحكومة".
 
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