لبنان

قتيل و8 جرحى في 24 ساعة!

Lebanon 24
30-11-2021 | 00:34
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أعلنت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر"، عن سقوط قتيل و8 جرحى في 7 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية. 
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