عبدالله: يجب إزالة كل العقبات أمام عودة الحكومة إلى عملها الطبيعي

غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يجب إزالة كل العقبات أمام عودة الحكومة إلى عملها الطبيعي، لأن الملفات الاجتماعية والحيوية والاصلاحية يجب أن تأخذ الأولوية قبل أي أمر آخر، وكفانا انتحاراً ولعباً على حافة الهاوية. كرامة المواطن وعيشه الكريم لن تنتظر التسويات والمساومات ولا البحث من اليوم حول من سيجلس على كرسي بعبدا".