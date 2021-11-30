جريح نتيجة حادث صدم على دراجته النارية عند طريق عام ضهر العين

عملت فرق الاسعاف في فرق جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل جريح جراء تعرضه لحادث صدم على دراجته النارية عند طريق عام ضهر العين - مفرق وادي هاب بطرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".