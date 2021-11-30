لبنان

جريح نتيجة حادث صدم على دراجته النارية عند طريق عام ضهر العين

Lebanon 24
30-11-2021 | 01:39
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عملت فرق الاسعاف في فرق جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل جريح جراء تعرضه لحادث صدم على دراجته النارية عند طريق عام ضهر العين -  مفرق وادي هاب بطرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".
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ضهر العين

طرابلس

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