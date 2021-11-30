لبنان

إليكم سبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين اليوم

Lebanon 24
30-11-2021 | 02:01
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رأى عضو نقابة أصحاب المحروقات الدكتور جورج البراكس في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" تعليقا على الارتفاع في سعر البنزين الذي شهده جدول الاسعار اليوم، أنه "بالرغم من تراجع سعر برميل النفط عالميا، وتراجع قيمة المحروقات المستوردة بالدولار الاميركي وتراجع معدل ثمن البضاعة المعتمد في جدول تركيب اسعار البنزين 17 دولارا لكل ألف ليتر، إلا أن سعر صفيحة البنزين ارتفع 3600 ليرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية".

 

وأوضح البراكس أن "مصرف لبنان اعتمد سعر 20400 ليرة للدولار عوضا عن 19500 التي كانت معتمدة في الجدول السابق. ومن المعروف ان المصرف المركزي يؤمن 90% من قيمة اعتمادات استيراد البنزين للشركات المستوردة. ولكن نعود لنطالب المصرف المركزي بتأمين كامل قيمة هذه الاعتمادات لاستيراد البنزين تفاديا لأي بلبلة في توزيع هذه المادة في الاسواق المحلية. فالمصرف المركزي يمكنه أن يكون ضابط ايقاع لاستقرار توزيعها للمستهلك وحاجز أمام عودة الازمات".

 

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