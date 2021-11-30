خطوة قد تُخفّض الأسعار.. هذا ما يمكن حصوله

قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ الانخفاض في سعري المازوت والغاز لم يكن متوقعاً خصوصاً أنّ سعر الدولار في السوق الموازية يسجل ارتفاعاً مستمراً.

وتابعت المصادر: "المازوت يُباع في المحطات بشكل عادي حالياً ولكن بالدولار، أو وفق سعر الصرف وما من التزام معين بسعر مُحدّد فكل صاحب محطة يمكن أن يحوّل الدولار إلى الليرة وفق السعر الذي يراه مناسباً أو وفق تسعيرة للدولار تكون أعلى من السعر المطروح في السوق الموازية".

وأوضحت المصادر أنّ "المصرف المركزي سيُبادر بشكل متتالٍ إلى رفع الدولار الذي يعتمده لتسعير البنزين"، معتبرة أن "هذا الأمر يفرض نفسه بسبب الارتفاع في سعر الدولار ضمن السوق الموازية".

وأشارت المصادر إلى أنّ "أي تراجع للدولار سينعكسُ إيجابياً على أسعار المحروقات، وعندها سيكون الانخفاض في التسعيرة كبيرا نظراً لتراجع أسعار النفط عالمياً"، وأضافت: "تراجع سعر المحروقات يعني انخفاض الأسعار وانتعاش الحركة الاقتصادية، وهذا الأمر الذي يطالب به المواطن قبل أي شيء".