توحيد الأرقام المالية يتجاوز التعطيل.. ويؤسس لتفاوض مثمر مع صندوق النقد!

كتب غسان ريفي في سفير الشمال:

في الوقت الذي كانت فيه التحركات الشعبية تعم المناطق إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وسط محاولات لعدد من التيارات السياسية ركوب موجتها لتوجيه بعض الرسائل وتحقيق مصالح إنتخابية، وفي الوقت الذي يصر فيه بعض أصحاب الأجندات على إستقالة الحكومة بحجة أنها معطلة ولا تنتج ولم تعد قادرة على القيام بمهامها، أطلت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بإنجاز تمثل بتوحيد الرؤى والأرقام بين القطاعين المالي (وزارة المالية) والمصرفي (مصرف لبنان) الأمر الذي يعتبر المفتاح الأساسي لفتح أبواب التفاوض بسلاسة مع الصندوق وحصد نتائج إيجابية.هي المرة الأولى التي يتقدم فيها لبنان الى صندوق النقد الدولي بأرقام موحدة، ما من شأنه أن يعيد عامل الثقة بالدولة اللبنانية بعد أن فقدت مصداقيتها بالكامل خلال حكومة الرئيس حسان دياب حيث تحولت الأرقام الى وجهة نظر عبّر عنها كل فريق بتقديم أرقام مختلفة عن الآخر، ما دفع بلجنة المال والموازنة حينها الى التدخل ودراسة الأرقام وإصدار أرقام خاصة بها، ما زاد الطين بلة بوجود أرقام لكل من مصرف لبنان ووزارة المالية ولجنة المال والموازنة ما عطل عملية التفاوض.