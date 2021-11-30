الموجة الدافئة انحسرت.. استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار غزيرة وتحذير من الرياح

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الموجة الدافئة تبلغ ذروتها ظهر اليوم الثلاثاء فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط وتسجل درجات الحرارة على الساحلي اللبناني والسوري 28-29 درجة، وتنحسر بشكل سريع اعتباراً من ساعات المساء مع تقدّم المنخفض الجوي الذي ضرب تركيا في الساعات الماضية، والمزمع ان يتمركز فوق جورجيا وسيؤثر على سوريا ولبنان بحالة عدم استقرار سريعة تتميّز بما يلي:

١- انخفاض الضغط الجوّي فوق حمص وحماة وجورجيا الى 1003hpa

ارتفاع الضغط الجوي فوق شمال ليبيا الى 1021hpa المرتفع الآزوري ما يؤدّي الى هبوب رياح نحو شمال لبنان وحمص لتلامس 90 كلم بين القبيات والهرمل و 100كلم في الساعة فوق حمص.

وتساهم حركة الضغط المرتفع بتلاشي الأمطار وانحسارها بشكل سريع فوق لبنان.

٢- تتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتساقط امطار تكون غزيرة بين بيروت وجونية وجبيل وشكا والجبال الغربية (المتن وكسروان وجبيل)، وطرابلس وزغرتا وبشري، بعبدا، الشوف، الدامور والناعمة وتتوزع نسبة الامطار في هذه المناطق بين 25 و 35ملم.

٣- تشهد المناطق الساحلية والجبلية تساقطا للبرد مع عواصف رعدية.

تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2400متر ويستقر الطقس صباح الخميس.

٤- يشهد لبنان في الويك اند حالة عدم استقرار ثانية يتخللها المزيد من الامطار.

٥- تبقى الحصة الخفيفة من الهطولات للمناطق البقاعية والجنوبية التي ستتراوح بين 7 و 12مام

الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء 20 درجة نهاراً و 17 ليلاً

في البقاع: 14 درجة نهاراً و 10 ليلا

على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و 07 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 08 نهاراً و 03 ليلا

الرياح: جنوبية غربية تتحول الى غربية سرعتها بين 40 و 70 كلم في الساعة

تلامس في عكار وحمص 80-90-100كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرطوبة: بين 60 و 87%