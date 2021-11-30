لبنان

تحذير من حرائق اليوم... في هذه المناطق! (صورة)

Lebanon 24
30-11-2021 | 03:13
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يرتفع مؤشر الحرائق اليوم خصوصاً في أقضية المتن، بعبدا وعاليه وبنت جبيل.

ودعت وزارة البيئة البلديات إلى التنبه والجهوزية لتفادي هذه الحرائق، خصوصاً في الغابات والاحراج ومنع تمددها اذا حصلت.
 
 
 
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