تحذير من حرائق اليوم... في هذه المناطق! (صورة)

يرتفع مؤشر الحرائق اليوم خصوصاً في أقضية المتن، بعبدا وعاليه وبنت جبيل.



ودعت وزارة البيئة البلديات إلى التنبه والجهوزية لتفادي هذه الحرائق، خصوصاً في الغابات والاحراج ومنع تمددها اذا حصلت.