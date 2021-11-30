لبنان

محتجون يقطعون الطريق العام في حوش الحريمة البقاع الغربي (صور)

Lebanon 24
30-11-2021 | 03:29
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قطع محتجون الطريق العام في حوش الحريمة البقاع الغربي بالاطارات المشتعلة بشكل كامل، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
المصدر: لبنان 24
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البقاع الغربي

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