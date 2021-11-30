لبنان

ماريو عون :موقف رئيس الجمهورية الرافض لتنحية البيطار هو موقف قانوني

Lebanon 24
30-11-2021 | 03:36
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شدد النائب ماريو عون على أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرافض لتنحية القاضي طارق البيطار هو موقف دستوري وقانوني.
وفي حديث الى صوت كل لبنان أوضح عون أن رئيس الجمهورية لن يقبل بحصول أي خلل في هذا الصدد وهنا الاختلاف مع حزب الله، وتحالف التيار الوطني الحر مع الحزب لا يعني أي مساومة على القانون والدستور داعيا الى احترام مبدأ فصل السلطات كحلّ وحيد لهذه الأزمة.
وعلى صعيد أزمة العلاقات مع الخليج، لفت عون الى أن البحث عن مخارج لا يزال قائما رغم التوجه المباشر للوزير المعني معتبرا انه إذا لن نصل الى مخرج قانوني مع الوزير جورج قرداحي فذلك يعني حكماً ان المشكلة الحاصلة ستطول أكثر.
وعن الطعن بقانون الانتخاب، دعا عون الى انتظار قرار المجلس الدستوري مؤكدا احترامه والمضيّ به مهما كان سواء أخذ بالطعن أو لم يأخذ به.
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