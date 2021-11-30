لبنان

سرقة عدد من ساعات المياه التابعة لأحد مباني القبة (صورة)

Lebanon 24
30-11-2021 | 03:44
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اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة عدد من ساعات المياه التابعة لمبنى الطحان في منطقة القبة - مقابل مشروع الحريري طرابلس، مما ادى ذلك الى نقطاع المياه عن المبنى المذكور.
 
المصدر: لبنان 24
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