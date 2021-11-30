سرقة عدد من ساعات المياه التابعة لأحد مباني القبة (صورة)

اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة عدد من ساعات المياه التابعة لمبنى الطحان في منطقة القبة - مقابل مشروع الحريري طرابلس، مما ادى ذلك الى نقطاع المياه عن المبنى المذكور.