حميه والقرم تناولا الاوضاع العامة في البلاد

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم، وزير الاتصالات جوني القرم، وكانت مناسبة تم خلالها عرض التطورات في ظل ما تشهده البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.