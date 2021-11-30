لبنان

حميه والقرم تناولا الاوضاع العامة في البلاد

Lebanon 24
30-11-2021 | 03:47
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم، وزير الاتصالات جوني القرم، وكانت مناسبة تم خلالها عرض التطورات في ظل ما تشهده البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
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