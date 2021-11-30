تسليم وتسلم في نقابة اطباء الاسنان في طرابلس

اقيم في مقر نقابة اطباء الأسنان في طرابلس، حفل تسليم وتسلم بين النقيبة السابقة رولا ديب خلف والنقيب المنتخب ناظم الحفار، في حضور حشد نقابي وأطباء وهيئات محلية.بداية، تحدثت ديب وتمنت النجاح للنقيب الجديد ولأعضاء النقابة، وعددت ما قامت به من إنجازات خلال فترة ولايتها مع أعضاء المجلس السابق وما تم تنفيذه من انشطة ومبادرات، و"لاسيما في مجال متابعة الأوضاع الراهنة وإنعكاساتها الإقتصادية والمهنية على الزملاء والزميلات الأطباء، وعلى المجتمع اللبناني".وشرحت ما "عانى منه أطباء الأسنان على صعيد إرتفاع اسعار المستلزمات الطبية وفقدانها احيانا، الامر الذي انعكس سلبا على اوضاعهم وعلى المرضى على حد سواء".من جهته، شكر الحفار للزملاء "ثقتهم التي أولوها له ولأعضاء المجلس الجديد"، ونوه ب"جهود ديب والاعضاء، وما تم إنجازه على الصعيد المهني"، واعدا ب"المزيد من العمل لمتابعة اوضاع اطباء الأسنان ولاسيما لجهة تأمين اللوازم والأدوية الطبية بالأسعار المناسبة، بخاصة في الظروف الراهنة بما يوفر ديمومة العمل لهم وعدم إرهاق مرضاهم".