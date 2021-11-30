لبنان

أبوشقرا يتحدّث عن "كارثة" بسبب الدولار.. هذا ما قاله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2021 | 04:10
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توالت الأصوات المُعترضة على جدول تسعير المحروقات الجديد الذي صدر، صباح اليوم، إذ حملَ في طياته خطوات اعتبرها البعض غير مقبولة أبداً. 

وفي هذا الإطار، قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا لـ"لبنان24" إنّ "ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان هو أمرٌ مستغرب جداً"، وأضاف: "نحنُ كموزعين وأصحاب محطات، كان لدينا أملٌ بتراجع سعر البنزين والمازوت اليوم نظراً لتراجع سعر النفط عالمياً".

ولفت أبوشقرا إلى أنّ المشكلة كبيرة عندما ترتبط بالدولار، موضحاً أن "مصرف لبنان بدأ برفع سعر الدولار الذي يحتسب على أساسه نسبة الـ90% من سعر صفيحة البنزين، وقد بلغ مؤخراً 20400 ليرة". 
وتابع: "مصرف لبنان فاجأنا بهذه الخطوة التي جاءت وسط تحركات شعبية في مختلف أنحاء البلاد، وبالتالي فإن هذا الأمر يجب النظر إليه فوراً وما يحصل يثير التعجب حقاً".

وختم: "أعان الله المواطنين جميعاً، واستمرار تفلّت الدولار هو الكارثة الكبرى التي ضربت الأسعار والمحروقات وكل شيء في البلد، والمطلب الأساسي اليوم يتحدّد بضبط سعر الصرف أولاً قبل أي شيء". 

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