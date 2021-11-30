بو حبيب يشدد على اهمية تطوير الاندماج بين شمال وجنوب المتوسط

شدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في مداخلاته خلال مشاركته في المنتدى الاقليمي السادس للاتحاد من اجل المتوسط، والاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ودول الجوار الجنوبي، على اهمية تطوير الاندماج بين شمال وجنوب المتوسط في المجالات كافة.