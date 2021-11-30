لبنان

سائقو سيارات عمومية اعتصموا أمام الداخلية مطلقين صرخة لتحسين أوضاعهم!

Lebanon 24
30-11-2021 | 04:32
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نفذ سائقو سيارات عمومية أمام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت اعتصاما ترافق مع قطع للطريق بسياراتهم عند المفترقات المؤدية الى الصنائع، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.


وطالب المعتصمون بتنفيذ ما وعدوا به لتأمين عيش كريم لهم، وأطلقوا صرخة وجع من تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر المحروقات الذي أثر على عملهم بشكل سلبي وعلى وضعهم المعيشي بحيث لم يعد بامكانهم تأمين لقمة العيش لعائلاتهم وكذلك الدواء وسائر مقومات الحياة.
 
وأكد المعتصمون انهم لا ينتمون الى أي أحد، فقط ينتمون الى لقمة العيش التي باتت مرة.
 
وقد دخل وفد من المعتصمين الى مقر الوزارة للقاء الوزير بسام مولوي لطرح مطالبهم، وقالوا:"اجتمعنا مع المعنيين كثيرا وبقيت وعودهم حبرا على ورق".

وقد افترش عدد من المعتصمين الارض.
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