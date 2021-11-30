الأب فادي تابت يزور النائب الخازن: نقدّر دعمه للبطريرك الراعي

زار رئيس دير سيدة لبنان في حريصا الأب فادي تابت على رأس وفد من كهنة الدير، النائب فريد هيكل الخازن في منزله في القليعات، تعبيراً للخازن عن محبته وصداقته الدائمة للدير ودعمه المتواصل للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولمواقفه.وقدّم الأب تابت للخازن أيقونة سيدة لبنان، المكتوبة بارقام متسلسلة محدودة العدد.