لبنان

الأب فادي تابت يزور النائب الخازن: نقدّر دعمه للبطريرك الراعي

Lebanon 24
30-11-2021 | 04:58
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زار رئيس دير سيدة  لبنان في حريصا الأب فادي تابت على رأس وفد من كهنة الدير، النائب فريد هيكل الخازن في منزله في القليعات، تعبيراً للخازن عن محبته وصداقته الدائمة للدير ودعمه المتواصل للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولمواقفه.

وقدّم الأب تابت للخازن أيقونة سيدة لبنان، المكتوبة بارقام متسلسلة محدودة العدد.
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