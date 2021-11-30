سرقات في قضاء مرجعيون

ادعى امام فصيلة درك الخيام رئيس القسم الفني في شركة كهرباء لبنان - مرجعيون، ضد مجهول بجرم سرقة كابل كهربائي من محلة الخيام - باب التنية، وقدرت قيمة المسروقات بأكثر من 1000 دولار اميركي .من جهة أخرى، ادعى امام مخفر درك العديسة مدير مشروع 800 قضاء مرجعيون ضد مجهول بجرم سرقة نحو 150 سقالة حديد من مكان عمله خراج بلدة الطيبة مشروع 800 وقدر ثمنها بنحو 7000 دولار أميركي.