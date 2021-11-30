مصلحة الليطاني: توقيف معمل شارل حلو

قامت المصلحة بتوقيف كلي لمعمل شارل حلو وتم تفريغ حوض الاولي ونفق اولي - جون وتم فتح البوابات رقم ١ ورقم ٣ لهذا النفق ، وصباح يوم الثلاثاء الواقع في ٣٠ تشرين الثاني ، قام فريق العمل الفني المختص بتركيب الونش اللازم للكشف على بئر التوازن cheminée d'équilibre التي يبلغ عمقها ٤١ مترا ، وذلك لإجراء الكشف وتحديد الاشغال المتوجب تنفيذها لصيانة هذه المنشأة المهمة .كما ان الفرق الفنية الاخرى ستقوم بالكشف على النفق بطول ٦ كلم لتحديد وتنفيذ اشغال الصيانة .