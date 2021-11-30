لبنان

مصلحة الليطاني: توقيف معمل شارل حلو

Lebanon 24
30-11-2021 | 05:19
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 قامت المصلحة بتوقيف كلي لمعمل شارل حلو وتم تفريغ حوض الاولي ونفق اولي - جون وتم فتح البوابات رقم ١ ورقم ٣  لهذا النفق ، وصباح يوم الثلاثاء الواقع في ٣٠ تشرين الثاني ، قام فريق العمل الفني المختص بتركيب الونش اللازم للكشف على  بئر  التوازن cheminée d'équilibre  التي يبلغ عمقها ٤١ مترا ، وذلك لإجراء الكشف  وتحديد الاشغال المتوجب تنفيذها لصيانة هذه المنشأة المهمة .
كما ان الفرق الفنية الاخرى ستقوم بالكشف على النفق بطول ٦ كلم لتحديد وتنفيذ اشغال الصيانة .
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