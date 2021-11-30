لبنان

خطار يشرف على عمليات الإطفاء المستمرة في أحراج بشامون

Lebanon 24
30-11-2021 | 05:53
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 افادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، ان "المدير العام العميد ريمون خطار يشرف في هذه الاثناء، على عمليات الإطفاء المستمرة منذ بعد ظهر أمس في أحراج بلدة بشامون في قضاء عاليه، حيث استقدمت التعزيزات من مراكز متعددة في بيروت والمتن والمناطق المجاورة للتمكن من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى المساحات الحرجية المجاورة، بمؤزارة طوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني، وبمساندة عناصر من فوج اطفاء بيروت. 

وقد اطلع العميد خطار معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،الذي يتابع مسار العمليات، على الصعوبات التي يواجهها العناصر وأبرزها التحديات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة واشتداد قوة الهواء، بالإضافة إلى وعورة تلك البقعة الجغرافية وتعذر وصول أليات الإطفاء بسبب شدة المنحدرات".

وأكد خطار أن "العناصر سيتابعون العمل إلى حين الانتهاء من  مراحل الإطفاء والتبريد كافة منعا من تجدد الحريق أو امتداده".
المصدر: الوكالة الوطنية
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