لبنان

اهالي بشامون يناشدون... الحريق ينتشر بسرعة كبيرة (فيديو)

Lebanon 24
30-11-2021 | 05:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اتساع دائرة الحريق في بشامون وامتداده  بسرعة كبيرة وعن نقص في المياه تعاني منه فرق الدفاع المدني، ما دفع الاهالي الى مناشدة المعنيين لتأمين المياه بسرعة خوفا من تمدد الحريق.
 
وذكرت "الجديد" انه تم  نقل أحد عناصر الدفاع المدني من المتطوعين إلى مستشفى الجعيتاوي بعد إصابته بحروق في وجهه ويديه أثناء مشاركته في إطفاء حرائق بشامون.
 
وقتالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ، أن فوج اطفاء بيروت يناشد كل من لديه القدرة في محيط منطقة بشامون وجوارها تأمين المياه لتزويد سيارات الاطفاء لتستطيع اخماد النيران المندلعة بقوة، حيث زادت سرعة الرياح في اتساع بقعة الحريق.
وكان محافظ بيروت القاضي مروان طلب أمس من فوج الاطفاء التدخل وارسال الفرق العاملة  لمؤازرة الدفاع المدني واخماد الحريق المندلع في أحراج منطقة بشامون.
وبسبب تجدد الحريق في منطقة بشامون ، طلب عبود مجدداً من قائد فوج الاطفاء التدخل مجدداً، حيث لا يزال رجال الفوج يعملون لغاية اللحظة في ظروف مناخية صعبة على مكافحة الحريق لمنع امتدادها على مساحات آمنة لم تصلها النيران بعد.
 
 
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