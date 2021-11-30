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لبنان
6 قضاة إداريين أقسموا اليمين أمام مجلس شورى الدولة
Lebanon 24
30-11-2021
|
05:57
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أقسم ستة قضاة إداريين ممَن تخرجوا من معهد الدوس القضائية اليمين القانونية أمام هيئة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وأعضاء مكتب المجلس ومفوض الحكومة لدى المجلس القاضية فريال دلول، بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ورئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب وأهالي القضاة الجدد.
والقضاة هم: أمين شربل، نديم جورج رزق، ميرا سليمان، سارة رمّال، نيكولا تابت ووسيم كلّاب اليمين، و ألقت القاضية ندى دكروب كلمة توجّهت فيها إلى القضاة الجدد قائلة: "إن اختياركم للقضاء يجب الّا يكون ممراً للوصول إلى مناصب خارجية، لأن القضاء هو أسمى من كلّ المناصب"، ودعتهم إلى "الدفاع عن استقلاليتهم وإلى الإحجام عن مراضاة القوي على حساب الضعيف كي لا ييأس من العدالة".
ثمّ ألقى رئيس مجلس الشورى القاضي فادي الياس كلمة دعا فيها القضاة إلى "التجرد والحياد والنزاهة تجاه المتقاضين، بما يعزز الثقة بهم بشكل خاص وبالقضاء بشكل عام"، مشدّداً على "ضرورة تمسّك القاضي بموجب التحفظ في إبداء الرأي، كي لا يثير الشك حول قراره"، داعياً إلى أن "يكون القاضي صاحب مظهر مقبول سواء في مجتمعه أو داخل قصور العدل".
وحذّر الرئيس الياس من أن "إفشاء سرّ المذاكرة يعرض القاضي للمحاسبة أمام التأديب"، وشدد على "أهمية الحسم في اتخاذ القرارات عبر التصميم على إحقاق الحق من دون تردد، وإلى التواضع والهدوء، الذي يبقى من أهم السمات في شخصية القاضي المميّز"، مؤكداً أن "الغاية النهائية للقضاء هي إشاعة العدالة بين الناس، ولا يمكن إدراك هذه الغاية إلا على يد قضاة نذروا أنفسهم لهذه الرسالة".
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