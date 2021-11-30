لبنان

في ببنين... اشكال بين أفراد احدى العائلات

Lebanon 24
30-11-2021 | 06:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في بلدة ببنين العكارية بين مجموعة أفراد من عائلة واحدة، ما ادى الى اصابة أحد الاشخاص بيده بعدما تم اطلاق النار عليه من سلاح حربي.
 
 
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