في ببنين... اشكال بين أفراد احدى العائلات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في بلدة ببنين العكارية بين مجموعة أفراد من عائلة واحدة، ما ادى الى اصابة أحد الاشخاص بيده بعدما تم اطلاق النار عليه من سلاح حربي.