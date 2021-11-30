ميقاتي استقبل رشدي ووفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي على رأس وفد من مكتب المنسقية قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والبرامج التي تضطلع بها المنظمة الأممية فيه.

سفير كوبا

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير كوبا لدى لبنان ألكسندر موراغا في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية، كما التقى سفير لبنان لدى سلطنة عُمان ألبير سماحة.

درويش

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب علي درويش حيث تطرق البحث الى تفعيل عمل الإدارات والمؤسسات العامة تماهياً مع الأزمات المتتالية التي تمرّ بها البلاد وصولاً الى مرحلة التعافي الإقتصادي والأمان الإجتماعي، إضافة الى شؤون تتعلق بمدينة طرابلس.

البنك الأوروبي

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" حيث تناول البحث البرنامج المشترك بين لبنان والبنك من أجل دعم الإصلاحات المتعلقة بسياسة التعافي الإقتصادي للبنان.

صور من لقاءات الرئيس نجيب ميقاتي:

اللقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي

اللقاء مع سفير كوبا لدى لبنان ألكسندر موراغا

اللقاء مع سفير لبنان لدى سلطنة عُمان ألبير سماحة

اللقاء مع النائب علي درويش