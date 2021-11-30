وزير الدفاع استقبل وفدا مشتركا من خبراء بعثة الاتحاد الاوروبي

عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع وفد مشترك من خبراء بعثة الاتحاد الاوروبي برئاسة مديرة برنامج مكافحة الارهاب لأجل أمن لبنان انغبرغ زورن Ingeborg Zornوفريق خبراء المؤسسة الأيبيرية الأميركية للإدارة والسياسات العامةFIIAPP برئاسة خيسوس آرياس Jesus Arias لواقع التعاون بين البرنامج ووزارة الدفاع الوطني في سبيل دعم لبنان ومساعدته في عملية الاعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، وما يمكن ان يقدمه خبراء البرنامج من خدمات استشارية في مجال تحديث عمل المحكمة العسكرية.كما التقى وزير الدفاع الوطني النائب جورج عقيص وتناول البحث الشؤون الوطنية العامة.