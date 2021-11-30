لبنان

وزير الدفاع استقبل وفدا مشتركا من خبراء بعثة الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
30-11-2021 | 07:11
A-
A+
Doc-P-891929-637738784427175702.jpg
Doc-P-891929-637738784427175702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع وفد مشترك من خبراء بعثة الاتحاد الاوروبي برئاسة مديرة برنامج مكافحة الارهاب لأجل أمن لبنان انغبرغ زورن Ingeborg Zorn
وفريق خبراء المؤسسة الأيبيرية الأميركية للإدارة والسياسات العامةFIIAPP برئاسة خيسوس آرياس Jesus Arias لواقع التعاون بين البرنامج  ووزارة الدفاع الوطني في سبيل دعم لبنان ومساعدته في عملية الاعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، وما يمكن ان يقدمه خبراء البرنامج من خدمات استشارية في مجال تحديث عمل المحكمة العسكرية.
كما التقى وزير الدفاع الوطني النائب جورج عقيص وتناول البحث الشؤون الوطنية العامة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2021-11-30
07:15 | 2021-11-30
06:30 | 2021-11-30
08:16 | 2021-11-30
10:42 | 2021-11-30
10:35 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website