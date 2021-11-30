بوتين يمنح اللبناني الاصل ندي حكيم وسام الصداقة الروسي

وزعت السفارة الروسية في لندن بيانا اعلنت فيه، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلد الدكتور البريطاني واللبناني الاصل ندي حكيم، وسام الصداقة الروسي "تقديرا لجهوده الكبيرة من أجل تطوير العلاقات بين روسيا وبريطانيا".تجدر الاشارة الى أن خمسة اشخاص كانوا مرشحين لنيل هذا الوسام الرفيع، إلا أن الرئيس بوتين اختار الدكتور حكيم لهذا الوسام.