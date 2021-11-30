حقائق هامة عن واقع لبنان مع "أوميكرون".. هل هناك استعدادٌ لمواجهته؟

نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "لبنان.. تخوّف من وصول "أوميكرون" في ظل وضع صحي صعب"، جاء فيه:

يتخوف لبنان من وصول متحور "أوميكرون" إلى البلاد، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي وضعاً "هشا" للغاية، وسط توقعات بإغلاق 15 في المئة من المستشفيات اللبنانية بنهاية العام 2022.

