لبنان

الى اللبنانيين... نصيحة واحدة للوقاية من "اوميكرون"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2021 | 07:40
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مع انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، تعود المخاوف الى صفوف اللبنانيين الذين يعلمون جيدا ان مستشفياتهم شبه عاجزة عن المواجهة بسبب الازمات المتراكمة.

وفي هذا المجال يقول رئيس اللجنة التقنية للكورونا  في وزارة الصحة الدكتور فيصل القاق لـ"لبنان 24" أن " المتحور الجديد "أوميكرون" يبدو أقل فتكا من الفيروس الاساسي ومتحوراته السابقة لكنه من دون شك أكثر سرعة في الانتشار، اذ انه يحتوي على اكثر من 30 متحورا داخل تركيبته الاساسية.

وعلى عكس العوارض التي رافقت كورونا التقليدي، لا يؤدي "أوميكرون" الى اي خلل في حاستي الشم والذوق، ولا ينتج عنه السعال بالوتيرة نفسها التي يسبببها الفيروس التقليدي،  والمتحور يسبب نوعا من الارهاق والتعب والاوجاع المتنقلة في المفاصل على مدار 3 أيام".

ويؤكد القاق ان "الدراسات في هذا المجال ما زالت مستمرة، لذلك لا بد من اتباع أقصى درجات الحماية ولا بد للمواطنين اللبنانيين من العودة الى التباعد الاجتماعي والكمامة وغسل اليدين، كما لا بد من متابعة عملية التلقيح بوتيرة سريعة ومن دون أي تأخر".

ويرى القاق أن " كلا من لقاح (موديرنا) و (فايزر) يعملان على تطوير مكوناتهما لمواكبة المتحور الجديد، فعلى ما يبدو كورونا مستمر لسنوات طويلة ما يدفعنا إلى الدعوة الى ضرورة التعايش معه عبر اتباع الارشادات واللقحات

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