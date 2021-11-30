لبنان

كلودين عون: مكافحة التحرش الجنسي والعنف الإجتماعي مسألة ثقافية بإمتياز

Lebanon 24
30-11-2021 | 07:50
A-
A+
Doc-P-891945-637738804625853435.png
Doc-P-891945-637738804625853435.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women"، طاولة مستديرة عن تطبيق قانون "تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه"، شارك فيها رئيسة الهيئة كلودين عون، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد محمود المصري، وشخصيات معنية.
وهدف اللقاء إلى تحديد النقاط الأساسية التي من الضروري توضيحها لنشر المعرفة بمضمون هذا القانون والتوعية على الحماية التي يوفرها لضحايا التحرش الجنسي. ويندرج انعقاد هذه الطاولة المستديرة في إطار المساعي التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله، ومنها التحرش الجنسي بعد صدور القانون 205/2020 الذي يجرم هذا السلوك. كما يأتي ضمن تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في العام 2019 والتي تضمنت من بين أهدافها الاستراتيجية هدف وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2021-11-30
07:15 | 2021-11-30
06:30 | 2021-11-30
08:16 | 2021-11-30
10:42 | 2021-11-30
10:35 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website