كلودين عون: مكافحة التحرش الجنسي والعنف الإجتماعي مسألة ثقافية بإمتياز

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women"، طاولة مستديرة عن تطبيق قانون "تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه"، شارك فيها رئيسة الهيئة كلودين عون، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد محمود المصري، وشخصيات معنية.

وهدف اللقاء إلى تحديد النقاط الأساسية التي من الضروري توضيحها لنشر المعرفة بمضمون هذا القانون والتوعية على الحماية التي يوفرها لضحايا التحرش الجنسي. ويندرج انعقاد هذه الطاولة المستديرة في إطار المساعي التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله، ومنها التحرش الجنسي بعد صدور القانون 205/2020 الذي يجرم هذا السلوك. كما يأتي ضمن تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في العام 2019 والتي تضمنت من بين أهدافها الاستراتيجية هدف وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه.