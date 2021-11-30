لبنان

الرئيس بري بحث مشاريع البنك الدولي في لبنان والبطاقة التمويلية مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي

Lebanon 24
30-11-2021 | 07:44
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 استقبل رئيس مجلس النواب االاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه حيث جرى البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية.
 
وبعد اللقاء قال كومار  : كان لقاء جيداً مع دولة الرئيس نبيه بري حول برامج البنك الدولي في لبنان وكما تعلمون البنك الدولي يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان خاصة في المجالات الاقتصادية  وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي وقدمت لدولة الرئيس ملخصاً حول هذه المشاريع و أهمها مشروع الطوارئ لدعم  شبكة الآمان الإجتماعي وتوافقنا مع دولة الرئيس على إطلاق حملة لتشجيع  التسجيل على المنصة للعائلات التي يمكنها الإستفادة من هذا البرنامج . 
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