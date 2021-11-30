المرتضى تفقد وسفير ماليزيا قصر الاونيسكو

تفقد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، يرافقه السفير الماليزي في لبنان أزري مات ياكوب، قصر الاونيسكو، في إطار البحث في ما يمكن للدولة الماليزية ان تقدمه لإعادة تفعيل هذا المعلم الثقافي.