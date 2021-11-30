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لبنان
المرتضى تفقد وسفير ماليزيا قصر الاونيسكو
Lebanon 24
30-11-2021
|
08:11
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تفقد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، يرافقه السفير الماليزي في لبنان أزري مات ياكوب، قصر الاونيسكو، في إطار البحث في ما يمكن للدولة الماليزية ان تقدمه لإعادة تفعيل هذا المعلم الثقافي.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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