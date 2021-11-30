لبنان

انتخابات في كنيسة لبنان الإنجيليّة الكتابيّة

Lebanon 24
30-11-2021 | 08:03
A-
A+
Doc-P-891953-637738821218651283.jpg
Doc-P-891953-637738821218651283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتخبت الهيئة العامّة لكنيسة لبنان الإنجيليّة الكتابيّة مجلس أمناء وقفها وذلك في اجتماعها السنوي المنعقد في مقرّها في عين سعادة يوم الجمعة الفائت الواقع فيه 26 تشرين الثاني 2021 وجاءت النتيجة على الشكل التالي: النائب القسّيس د. ادكار طرابلسي (رئيس)، الدكتور جوان يونس (أمين السر)، السيدة فكتوريا غصن اندراوس (أمينة الصندوق)، الدكتورة دوللي الحلو عطوي، المهندس جوزف طرابلسي، والأستاذ داني وازن (اعضاء). وأجرِيَت بعض التعديلات على مواد من سند الوقف تمّ إيداعها مع نتيجة الإنتخابات لدى الدوائر المختصة حسب الأصول المعتمدة. كما واستعرضت الهيئة العامة تقرير الوقف عن أعمال الخير والإغاثة والتعليم والطبابة وترميم البيوت والمحلات والمدارس والكنائس وغيرها من المؤسّسات في منطقة الإنفجار في بيروت.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2021-11-30
07:15 | 2021-11-30
06:30 | 2021-11-30
08:16 | 2021-11-30
10:42 | 2021-11-30
10:35 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website