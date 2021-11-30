انتخابات في كنيسة لبنان الإنجيليّة الكتابيّة

انتخبت الهيئة العامّة لكنيسة لبنان الإنجيليّة الكتابيّة مجلس أمناء وقفها وذلك في اجتماعها السنوي المنعقد في مقرّها في عين سعادة يوم الجمعة الفائت الواقع فيه 26 تشرين الثاني 2021 وجاءت النتيجة على الشكل التالي: النائب القسّيس د. ادكار طرابلسي (رئيس)، الدكتور جوان يونس (أمين السر)، السيدة فكتوريا غصن اندراوس (أمينة الصندوق)، الدكتورة دوللي الحلو عطوي، المهندس جوزف طرابلسي، والأستاذ داني وازن (اعضاء). وأجرِيَت بعض التعديلات على مواد من سند الوقف تمّ إيداعها مع نتيجة الإنتخابات لدى الدوائر المختصة حسب الأصول المعتمدة. كما واستعرضت الهيئة العامة تقرير الوقف عن أعمال الخير والإغاثة والتعليم والطبابة وترميم البيوت والمحلات والمدارس والكنائس وغيرها من المؤسّسات في منطقة الإنفجار في بيروت.