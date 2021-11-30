لبنان

إحتراق مساحة شاسعة من الاعشاب والاشجار المثمرة بين الفرزل والنبي ايلا (صور)

Lebanon 24
30-11-2021 | 08:16
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أخمد عناصر من الدفاع المدني وبعد جهود دامت منذ  الساعة ١٣:٣٠ ولغاية الساعة ١٥:٠٠ من تاريخ  اليوم، حريقاً شبّ في مساحة شاسعة من الاعشاب والاشجار المثمرة بين الفرزل والنبي ايلا-البقاع.
 
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حريق

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