إحتراق مساحة شاسعة من الاعشاب والاشجار المثمرة بين الفرزل والنبي ايلا (صور)

أخمد عناصر من الدفاع المدني وبعد جهود دامت منذ الساعة ١٣:٣٠ ولغاية الساعة ١٥:٠٠ من تاريخ اليوم، حريقاً شبّ في مساحة شاسعة من الاعشاب والاشجار المثمرة بين الفرزل والنبي ايلا-البقاع.